Küçük kızı minibüsün arkasına bağlayarak taşıdılar!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K. gözaltına alındı

Küçük kızı minibüsün arkasına bağlayarak taşıdılar!
28 Ağustos 2018 Salı 11:28

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı. Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çankırı #minibüs #minibüse bağlı kız
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