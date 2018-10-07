Küçük Mehmet Ali'nin üzerine okul kapısı devrildi !

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu ağır yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Küçük Mehmet Ali'nin üzerine okul kapısı devrildi !
07 Ekim 2018 Pazar 16:16

Perşemde günü öğleden sonra Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi. Mehmet Ali İşler kapının altında kalırken, etrafta bulunanlar ve öğretmenler hemen çocuğu kapının altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 3 gündür tedavi gören çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Baba Selahattin İşler ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.


Kaynak: DHA
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