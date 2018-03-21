Küçük Özge, koruyucu aile ile hayata bağlandı

Eskişehir'de doğuştan yürüme, işitme ve görme engeli olan, kalbinde üç delik bulunan 5,5 yaşındaki Özge, koruyucu ailesi sayesinde gördüğü tedavilerin ardından iyileşerek hayata tutundu

Eskişehir'de doğuştan yürüme, işitme ve yüzde 95 görme engelinin yanında kalbinde üç delik bulunan 5,5 yaşındaki Özge'nin hayatı, koruyucu Öztürk ailesiyle tamamen değişti.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalıştıktan sonra emekli olan biri 25 diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğu sahibi Serpil Öztürk (52), kız çocuğu özlemini gidermek için eşi ve oğullarının izniyle yaklaşık 4 yıl önce koruyucu aile başvurusunda bulundu.



Öztürk, prematüre doğan işitme, görme, hareket engelli, kalbinde üç delik bulunan 14 aylık Özge'nin koruyucu ailesi oldu. Serpil ve Derviş Öztürk (54) çifti, tedavisi için uzun uğraşlar vererek, uykusuz geceleri beraber geçirip, Özge'ye sahip çıktı.



Şimdilerde işitme ve hareket engeli tamamen ortadan kalkan, kalbindeki delikler kapanan Özge, anaokuluna gidiyor, arkadaşlarıyla dilediği gibi koşup, oynuyor.



"Eve huzur, sağlık ve neşe getirdi"



Serpil Öztürk yaptığı açıklamada, iki erkek evladı bulunduğundan hep kız çocuğu istediğini belirterek, eşi Derviş Öztürk'ün ve oğullarının da onayıyla 4 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdiğini kaydetti.



Emekli olmadan önce kurumdaki engelli çocukların evlatlık olarak tercih edilmediğine tanık olduğundan durumlarına üzüldüğünden böyle bir tercihte bulunduğunu anlatan Öztürk, "Engelli çocukların yanında ailesi olmadan hayatla mücadelesi çok zor. Bunun üzerine 14 aylıkken Özge'nin koruyucu ailesi olmak için başvuruda bulunduk." dedi.



Öztürk, 4,5 aylık doğan Özge'nin, işitme, görme ve konuşma bozukluğu bulunduğunu belirterek, "Hareket etme güçlüğü vardı. Kalbinde üç delik varmış. Uzun tedavi sürecinin ardından Özge'yi 5,5 yaşına getirdik. Şimdi çok hareketli. İşitme engeli tamamen ortadan kalktı. Kalbindeki delikler kapandı. Tedaviler sonunda görme engeli gerileme gösteriyor." diye konuştu.





"Keşke herkes koruyucu ailelik yapsa da yuvalarda çocuk kalmasa"



İki yıldır kreş ve anaokuluna giden Özge'nin, görme engelliler okulunda da öğrenim gördüğünü anlatan Öztürk, şöyle devam etti:



"Özge'nin görme engeli için internet üzerinden eğitim alması gerekiyordu. Oturduğumuz yere internet bağlanması güçtü. Birçok uğraş sonunda eve internet hattı getirttik. Kızım çok bereketli ve şanslı. Eve huzur, sağlık ve neşe getirdi. Keşke herkes koruyucu ailelik yapsa da yuvalarda çocuk kalmasa."





"Özge'nin engelleri aşmasında en önemli madde sevgiydi"



Derviş Öztürk de Özge'nin kendisi için hayatında bile önemli olduğunu, okuldan dönmesini dört gözle beklediğini vurguladı.



Özge'nin bir dediğini iki etmemeye çalıştığına değinen Öztürk, "Özge'nin engelleri aşmasında en önemli madde sevgiydi. Biz onu hiç sıkmadık. Tamamen özgür bıraktık. Evimiz bahçeli olduğu için istediği gibi gezdi. Hayvanları da çok seviyor. İki köpeğimiz var. Onlarla vakit geçiriyor. Özge'nin mürüvvetini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.