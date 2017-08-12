Küçük Özge, yeni protezine alıştı

Antalya'da, sol bacağı kesildiği için protez takılan alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın 150 liraya, kendi çabasıyla yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştığı 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım, İstanbul'da yeni takılan protez bacağıyla hayatı daha iyi adımlıyor. Baba Yıldırım, kızının yeni protezle daha az düştüğünü söyledi

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1 Ocak 2014 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğe iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı dizinin altında kesildi.



BABA KIZINI YÜRÜTMEK İÇİN DÜZENEK YAPTI



Bir bacağı protez olan kızı Özge'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması baba Ali İhsan Yıldırım'ın yüreğini sızlattı. Bu durum baba Yıldırım'ı arayışlara itti. Ali İhsan Yıldırım, ekonomik sorunlar nedeniyle fizik tedaviye götüremediği için yürümeyi öğrenemeyen kızına, evde 150 liraya yaptığı ve tavana taktığı bir düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştı.



DHA'nın geçen mayıs ayında durumu gündeme getirmesiyle konudan haberden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil tüm Türkiye, minik kız için seferber oldu. Özge, Antalya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ve Kepez Devlet Hastanesi'ndeki uzmanlar eşliğinde daha sağlıklı yürümeyi öğrenmeyi başardı.



PROTEZİ ESKİMİŞTİ



Minik Özge'nin protezinin eskimiş olduğunu öğrenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de devreye girerek İstanbul'da Özge için yeni bir protez yapımı için söz verdi. Türel'in yönlendirmesiyle babasıyla İstanbul'a giden Özge, 2 haftadan bu yana yeni proteziyle yürüme eğitimi alıyor. 14 bin liraya mal olan yeni protez bacak, Özge'yi 35 kiloya kadar taşıyabilecek.



HUKUKİ SÜREÇ HENÜZ BAŞLAMADI



Baba Yıldırım, kızının yeni proteze çabuk alıştığını ve önceki protezine göre daha az düştüğünü söyledi. Her sabah kızıyla yürüyüş eğitimine gittiğini belirten Yıldırım, kızının bu protezle sadece yürüyebileceğini, koşmasının mümkün olmadığını kaydetti. Koşma protezlerinin ayrı olduğunu dile getiren Yıldırım, hukuk mücadelesinin henüz ilerlemediğini vurguladı. Bu konuda henüz gelişme olmamasının kendisini üzdüğünü belirten Yıldırım, "Bütün belge ve kanıtlar elimizde. Ama bir türlü hukuk anlamında ilerleyemiyoruz. Hiçbir kurumdan kızımın bacağının neden kesildiğine dair net yanıt alamıyorum. Kızımın bacağının ihmal sonucu kesildiğini düşünüyorum" dedi.