Küçük Sedanur'un kayboması olayında komşusu tutuklandı

Kars Kağızman'da 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kars Valisi Rahmi Doğan, dün yaptığı açıklamada ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirterek, "Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum" demişti.

TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı.

Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.

Vali Rahmi Doğan, Ertan Bozkurt'un yarı açık cezaevinde olması gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Sedanur Güzel'in kaybolması olayı ile ilgili mi tutuklandığı yönündeki soruya, "Tutuklama talebini isteyen savcılık, kararı veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuşmam doğru olmaz. Sedanur'un kaybolması ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede kızımızı buluruz" dedi.