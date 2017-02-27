Küçükçekmece'de İkinci El Eşya Alan yerler

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Ekonomik olarak durumu çok iyi olmayanların ilk tercihleri arasında yer alan bu firmada elinizden çıkarmak istediğiniz eşyalarınızı değerlendirebilirsiniz. İkinci el eşya satışı yapan tüm firmalar arasında müşterilerine sunmuş olduğu kaliteli hizmet ile hep ilk tercih edilen olma özelliğini taşıyor.

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