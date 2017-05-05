Küçükçekmece Halı Yıkama Konusunda Gelinen Son Nokta!

Halıların temiz olması, evdeki konumları gereği sürekliliği olan bir durum değildir. Gerek ortamın gerekse çevrenin her türlü kirini ve pisliğini içerisinde bulunduran halılar, içerisinde milyonlarca mikrop ve bakteri oluşumlarını barındırmaktadır. Bu durum ise sağlığınızın büyük ölçüde tehlikede olmasına neden olmaktadır. Halıların düzenli olarak yıkanması, bu tehlikeden en iyi şekilde korunmanız adına kesin çözüm olacaktır. Bu konuda küçükçekmece halı yıkama hizmeti vererek, profesyonel ölçüde halılarınızı yıkayan firmamız, sizleri adeta büyük bir yükten kurtarmaktadır. Halınızın derinlemesine temizliğini sağlayarak, sizin için hayal olan halınızın ilk günkü görünümüne kavuşmasına yardımcı oluyoruz.

Firmamız, hizmetleri gereği halılarınızı evinizden almakta, sonrasında ise yıkama fabrikamızda, halılarınızın analiz süreci başlamaktadır. Firmamız Küçükçekmece halı yıkama hizmetini en iyi şekilde sizlere sunabilmek adına, öncelikle halınızın nasıl bir yapısı olduğunu ve ne şekilde yıkanacağını belirlemektedir. Bu analiz sürecinden sonra ise halınızın yıkanma işlemi gerçekleşmektedir. Halınız yıkanırken, herhangi bir insan eli değmeden, özel fırçalara sahip olan makineler tarafından yıkanmaktadır. Bu makinelerde yıkanan halılarınızın üst yüzeyi ve alt yüzeyi eşit şekilde temizlenmektedir. Etkili yıkama manevralarına sahip olan söz konusu fırçalar, bu sayede halınızın tam anlamıyla temizlenmesi konusunda en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Öte yandan halınızın dokusunda ve yapısına en uygun olan deterjanı makinemize katmakta, bu sayede yıkama işlemi sırasında halınızın herhangi bir sorun yaşamasını ortadan kaldırmaktayız. Halılarınızın tüm bakteri ve pisliklerden arınması hem makinelerimizin yapısı gereği hem de halı yıkama işi için özel olarak üretilen deterjanlarımız sayesinde gerçekleşebilmektedir.

Yıkama işlemi tam anlamıyla gerçekleştikten sonra ise halınızın kurutma işlemi yapılmaktadır. Profesyonel olarak Küçükçekmece halı yıkama hizmeti veren firmamız, halınızın kurutulma ortamında bile maksimum temizliği ve hijyeni amaçlamaktadır. Bu nedenle özel olarak kullanılan kurutma alanlarımız, halınızın kuruma esnasında herhangi bir hijyen kaybına uğramamasını sağlamaktadır. Kuruma işleminin başarı ile sonuçlanmasının ardından ise halılarınız özenli bir şekilde ambalajlanmaktadır. Bu ambalajlama aşaması sayesinde halılarınız taşınırken veya yükleme işlemleri sırasında, dış etkenlerden olumsuz olarak herhangi bir şekilde etkilenmez. Bu sayede evinize kadar tertemiz bir şekilde gelir. Halınızı teslim almamızın ardından 3 günlük süre içerisinde geri teslimatını sağlamaktayız.

Firmamız, halı yıkama konusunda büyük bir titizlik ve özen gösteren çalışmalar yürütmektedir. Uygun fiyatları nedeniyle de Küçükçekmece halı yıkama konusunda rahatlıkla destek almanız mümkün olacaktır. Ekonomik anlamda herhangi bir zorluk çekmeden, çeşitli ödeme kolaylıkları sayesinde halınızın başarılı bir şekilde yıkanabilmesi söz konusu olacaktır. Son derece hijyenik olan halınız, artık eviniz için bir tehlike arz etmeyecektir. Öte yandan capcanlı görüntüsü sebebiyle de halınızın evinizde yeniymiş gibi görünmesi söz konusu olacaktır.

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