Küçükkaya, ifade veremeden adliyeden ayrıldı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti

Küçükkaya, ifade veremeden adliyeden ayrıldı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek'in bulunduğu 4. kata çıktı. Küçükkaya'nın savcıya ifade vermediği, soruşturma konusu sözlerin sarf edildiği programın kayıtlarının dosyaya gelmesinin beklenmesine karar verildiği öğrenildi. Program kaydının, savcılığa ulaşmasının ardından Küçükkaya'nın önümüzdeki günlerde savcıya ifade vereceği belirtildi.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin  İsmail Küçükkaya ve Fidel  Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ismail küçükkaya
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