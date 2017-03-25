Kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Antalya 'nın Kumluca İlçesi'nde serada çalışan 47 yaşındaki Hasan Hanedar, çimento karışımı taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmacılar mevkiinde meydana geldi. İbrahim Zahmakıran'a ait yeni kurulan seranın yapımında çalışan Hasan Hanedar, seraların etrafına dökmek için hazırlanan çimentoyu taşıdığı 07 TV 881 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Ters dönen traktörün altında kalan Hasan Hanedar'ın üzerine çimento karışımı döküldü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Hasan Hanedar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Hanedar'ın cenazesi morga konuldu.