Kumpas ve Soma mağdurları da Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci günü başladı. Geceyi Bolu-Ankara il sınırında bulunan Meşeler Yaylası mevkisinde kurulan kampta geçiren Kılıçdaroğlu, elinde taşıdığı 'adalet' döviziyle saat 09.00'da yürüyüşe geçti

'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci gününe, Ergenekon ve Balyoz davalarının mağduru olan emekli komutanlar da katıldı. Yürüyüşte 'Amirallere Suikast' soruşturması sırasında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmasının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz davası mağdurlarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, emekli Tümamiral Fikret Güneş, emekli Kurmay Albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurmay başkanıyken kumpas davalarına tepki olarak istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek gibi isimler yer aldı.



Öte yandan 'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci gününe, Manisa'nın Soma İlçesi'nde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınları da katıldı. İşçi yakınları, başlarına taktığı sarı baretlerle yürüdü.





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