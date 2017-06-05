Kuran Kursu'nda dayak!

Kastamonu Müftülüğü Hz. Pir Kuran Kursu'nda din görevlisinin sınıfta bir öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla görüntülendi

Kuran Kursu'nda dayak!

Hisarardı Mahallesi'ndeki Hz. Pir Kuran Kursu'nda, N.Y. adlı din görevlisi sınıfta bir öğrenciyi dövdü. Hafız yetiştiren Kuran Kursunda din görevlisinin ders çalışmadığı gerekçesiyle öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde din görevlisinin, "Eşek herifler, adam gibi çalışmıyorsunuz" diyerek 12-13 yaşlarındaki öğrenciye tokat attığı, öğrencinin ağladığı görüldü. Müftülük yetkilileri, kurstaki dayak olayı ile ilgili açıklama yapmadı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #dayak #kuran kursu
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