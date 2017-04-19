Kuran kursunda cinsel istismar!

Konya'da bulunan bir Kuran kursundan iğrenç bir haber geldi. Alınan bilgiye göre küçük yaştaki çocuklar, Kuran kursunda cinsel istismara uğradı.
Olay Diyanet İşleri müfettişlerinin aldığı bir ihbarla ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre 2016 yılında isimsiz bir ihbar mektubu Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaştı. İhbarda Konya'da bulunan bir yatılı Kuran kursunda yaşları 11 ile 12 arasında değişen öğrencilere aynı yurtta kalan ve yaşları 16-17 olan 5 belletmen tarafından cinsel istismarda bulunulduğu belirtiliyordu.
İhbar üzerine Diyanet de harekete geçti ve olayın incelenmesi için bahsi geçen kursa müfettiş gönderdi. Müfettişler öğrencilerle tek tek görüştü ve deliller toplandı. Müfettişler ellerindeki belgelerle savcılığa başvurdu.
Tacizi anlattılar
Çocuklar sorgularında tacizi anlattı. Tacize uğrayan çocuklardan Y.G., 10 yaşından 12 yaşına kadar o yurtta kaldığını söyledi. 2015 yılında yurttan ayrılıdığını belirten Y.G. ilk sorgusunda tacizi inkar etse de adli görüşmede yaşadıklarını anlattı. Y.G.'nin ailesinden kortuğu ve çekindiği için cinsel istismarı sakladığı öğrenildi.
Tacize uğrayan H.S.K. de yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi: “2014 yılı yaz aylarında hafızlık eğitimi için Kuran kursuna başladım. Kursta yatılı olarak bulunduğum süre içinde belletmen olan ağabeylerimiz bana kötülük yaptılar. Kimseye bir şey anlatmadım. Şikâyetçi de olmadım.”
İstismara uğrayan Ş.K. de yaklaşık bir yıl boyunca bu kursta yatılı kaldığını söyledi. Yurtta kendilerine belletmenlik yapan E.A. ve S.A.'nın kendisine sapıklık yaptığını anlatan Ş.K., bir süre sonra da S.A.'nın trafik kazasında öldüğünü anlattı. Ş.K. yaşadıklarından dolayı da kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.
Tutuksuz yargılanıyorlar
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede “Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delilin bulunduğu” belirtildi. Cinsel istismarla suçlanan ve 3 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenen 4 sanık, yargılandıkları 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Haziran’da 3’üncü kez hâkim karşısına çıkacak. Şüpheli 1 belletmenin trafik kazasında öldüğü öğrenildi. (Habertürk)