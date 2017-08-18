Kurban alacaklara önemli uyarılar!

Kurban Bayramı yaklaşırken, Acar Tarım Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Acar, hayvancılık sektöründe dolandırıcıların olduğunu belirtti. Yılda bir defa kurban kesimi için büyükbaş veya küçükbaş hayvan alımı yapanların dikkat etmeleri gerekenleri anlatan Acar, özellikle iki yılını doldurmamış büyükbaş hayvanların sahte pasaportlarla satışının yapıldığını söyledi

Özellikle büyükbaşta kurbanlığa haiz olmayan hayvanların kurban edildiğini, kurban edilmeyecek hayvanların satışının yapıldığını vurgulayan Acar, büyükbaş kurbanlık alacakların hayvancılıktan anlayan birileriyle alışverişe gitmesini tavsiye etti. Acar, büyükbaş kurbanlık alacaklara şu tavsiyelerde bulundu:



"Büyükbaş dana veya düvenin kurban edilebilmesi için 24 ayı doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın 24 ayı doldurduğunu da genellikle çapa dediğimiz, alt çenesinin ortasındaki iki süt dişinin düşüp yerine kalıcı dişinin çıkması ile anlaşılır. Yalnız ırkına göre bazı hayvanlarda çapa dişi gecikebilir. Bunu da üreticinin güvenilirliği yada hayvanın orijinal pasaportu ile anlayabiliriz. Büyükbaş kurban alacakların üreticinin elindeki pasaporta çok da güvenmemelerini tavsiye ederim. Tüm üreticileri aynı değerlendirmek tabi ki yanlış olur ama bu sektörde de maalesef dolandırıcılar mevcut. 24 ayı doldurmamasına rağmen, başka hayvanın pasaportunu değiştirerek, 'bu hayvan iki yaşını doldurdu ancak çapa atmadı' diyerek maalesef haksız kazanç elde etmektedirler."



Bir hayvanın kurban edilebilmesi için koyun ve keçi de bir yaş, dana ve düvede iki yaş, devede de beş yaş şartının arandığını ifade eden Mustafa Acar, "Koyunlarda bir yıl şartı görünümüne göre aranmayabiliyor. Bir yaşını doldurmamış ancak kurban edilecek koyun, annesi ile yanyana getirildiğinde ayırt edilemeyecek fiziki yapıya ulaşmışsa kurban edilebilir" dedi.



'BURNUNDA SÜMÜK AĞZINDA SALYA OLMASIN'



Büyükbaş kurbanlık alacakların, hayvanın sağlıklı olmasına dikkat etmelerini kaydeden Acar, kurbanlığın burnunda sümük, ağzında salya olmamasına, tüylerinin de parlak ve canlı olmasına dikkat edilmesini aktardı. Hayvanın vücut yapısının dolgun olmasına ve herhangi bir özrünün bulunmamasına bakılmasını anlatan Acar, alıcıların hayvanı yürütmelerini, mümkünse serbest bir şekilde dolaşmasını gözlemlemelerini ifade etti. Acar, "Alıcılar, hayvanın pasaportunun gerçek olup olmadığını hayvanın kulağındaki küpelerden anlayabilirler. Küpeler orijinal olmalı. Küpelerin orijinal olmadığını ise küpenin deforme olmasından anlayabilirler. Yine de büyükbaş kurbanlık alımlarında; fiyatının ucuz olmasından daha ziyade tanıdık, güvenilir, kurumsal üreticilerden kurbanlık alınmasını öneririm" dedi.



'KURBANLARINIZI KİLOGRAM USULÜ ALIN'



Acar Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Acar, kurban alacakların, kurbanlıklarını kilogram usulü almalarını tavsiye etti. Pazarlık usulü yapılan alışverişlerde ya satıcının ya da genelde alıcının aldanma ihtimalinin büyük olduğunu vurgulayan Acar, "Büyükbaş hayvanlarda kesinlikle kilogramına göre almak gerekir. Çünkü kilogram ile yapılan satış ve alışlarda ne üretici ne de alıcı haksızlığa uğramamış olur. Karkas anlaşmak ve pazarlık usulü doğru değil. Vatandaş yılda bir defa büyükbaş hayvan alıyor, anlamaz. Şu anda Salihli'de büyükbaş dana canlı tartı kilogramı 15-17, büyükbaş düve canlı tartı kilogramı ise 15-16 TL civarında. Kurban keseceklerin kilogram usulü hayvan almaları bence isabet olurö diye konuştu.