Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte çarşamba günü batı bölgelerde, perşembe günü iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağını söyledi.



Eroğlu, "30 Ağustos Çarşamba günü ve arefe günü azalan hava sıcaklıklarının bayramın ilk gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağını ve ülke genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor." diye konuştu.



Yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde meydana gelebilecek orman yangını riskine karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Eroğlu, Kurban Bayramı'nın Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.





30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatili hava durumu



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yurdun perşembe günü kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.



Serin ve yağışlı sistemin cuma günü kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Bayramın 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Bakanlık anlık hava durumu bilgisi veriyor



Dünyanın en ileri meteoroloji ve rasat sistemlerini kuran Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) "hava durumu" uygulamasında, iller ve ilçeler için hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, dinamik görüntüler, güneşin doğuş ve batış saatleri, radar, deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıklarını gösteren harita görünümleri de yer alıyor.



Hava sıcaklıkları bilgilerine "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabileceği gibi MGM Hava Durumu Mobil Uygulaması'nı akıllı telefonlara indirerek, bütün il ve ilçelere ait 5 günlük hava durumu ile anlık uydu ve radar görüntülerine de ulaşabiliyor.