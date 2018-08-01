Kurban Bayramı tatili kaç gün belli oldu

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır." dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İbrahim Kalın, "Bu Cuma günü sayın cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak" dedi. Kalın ayrıca, kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

İşte İbrahim Kalın'ın sözlerinden satır başları:

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMA GÜNÜ 100 GÜNLÜK PROGRAMINI PAYLAŞACAK"

Bugün kabine toplantısında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Ve cumhurbaşkanımızın Cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detayları ele alındı.

Bu Cuma günü sayın cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak. 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı.

"GÜVENLİK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklı güvenlik mücadelemiz de devam edecek. İlgili bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurmaktadır. Bir diğer önemli konu bildiğiniz gibi Suriye'de devam eden savaş.

Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Biz rasyonel duruşumuzu devam ettireceğiz. Türkiye tehdide asla pirim vermez. Türkiye'ye yönelik tehditkar adil kullanması asla kabul edilmez.

"KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK"

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak kararlaştırıldı.