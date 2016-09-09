Bayramda hava durumu

Haber Kaynağı: AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı açıklamada, hafta sonu ve Kurban Bayramı tatili süresince yurt geneli ile yağış beklenen yerlerde günün büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini vurguladı.Eroğlu, "Batı bölgelerimizin iç kesimlerinde, bayramın ikinci günü Doğu Karadeniz kıyıları, bayramın son iki günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri meydana gelebilir." diye konuştu.Hava sıcaklığında bayram tatili süresince önemli bir değişiklik olmayacağını ve sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Eroğlu, şunları belirtti:"Mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığında bugün ve hafta sonunda önemli bir değişiklik olmayacağını ve bayramla birlikte sıcaklıkların azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor."Yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde meydana gelebilecek orman yangın riskine karşı vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Bakan Eroğlu, Kurban Bayramı'nın bütün Müslüman alemi ile insanlığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine aracı olmasını diledi.Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri cuma günü öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa çevreleri kısa süreli yerel sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.Ülkenin batısında cumartesi günü öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kütahya, Aydın, Manisa, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak görülecek, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.Yurdun kuzeybatısı pazar günü öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kütahya, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri yaşanacak. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.Bayramın birinci günü olan Pazartesi, Türkiye'nin iç ile batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ile doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Bolu, Düzce ile Karabük çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek.Bayramın ikinci gününde ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın batı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.Bayramın üçüncü günü çarşamba, yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kısımları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Perşembe, bayramın dördüncü günü ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.