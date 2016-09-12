"Garezi varmış"



Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat



Kocaeli, Bartın

Çorum, Adana, Elazığ, Denizli



Doğu Anadolu Bölgesi



Haber Kaynağı: AA

Alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan bin 484 kişi sabah saatlerinden itibaren hastanelerde yoğunluk oluşturdu. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.Bursa'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı 173 kişi ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.Kurban keserken iki elinden yaralanan Ufuk Dağ, "Butu caraskala astık, düşmesin diye sarıldım buta iki elimle. O sırada bıçak kaydı, bir elimin parmak arasından diğer elimin de parmaklarından yaralandım. Toplam 12 dikiş var, herkese geçmiş olsun." dedi.Parmağı kesilen Cemalettin Açar da "Babam arkamda duruyordu, kardeşime 'Şu kurbanı sağdan tut' derken, babam da o arada bıçağı salladı. Bir garezi varmış bana acısını da çıkarmış oldu. İyi de oldu ama ömür boyu hacıdan bir anı olarak kalacak." diye espri yaptı.Kütahya'da bir vatandaş boğanın boynuzunun bacağına saplanması sonucu yaralandı.Eskişehir'de 122, Balıkesir'de 80, Bilecik'te 39, Yalova'da 38, Kütahya 33, Çanakkale 37 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak, hastanelere başvurdu.Kayseri, Sivas, Kırıkkale ve Yozgat'ta kurban keserken yaralanan 347 kişi hastanelere başvurdu.Kayseri'de 145, Sivas'ta 100, Kırıkkale'de de 70, Yozgat'ta 32 acemi kasaptan bir çoğu ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.Yaralanmaların bıçak ve satır kesiği sonucu meydana geldiği öğrenildi.Kocaeli ve Bartın'da, kurban kesimi sırasında 55 kişi hastanelik oldu.Kocaeli'deki 20 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi edildi.Bartın'da ise kurbanlarını keserken yaralanan 35 kişi, kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.Çorum'da belediye tarafından belirlenen kurban kesim merkezleri ve kendilerine ait mülklerde kurban kesmek isterken yaralanan 63 kişi, hastanelerde tedavi oldu.Adana'da da kesim sırasında yaralanarak, özel araç ve ambulanslarla kent genelindeki hastanelere gelen 80 "acemi kasap", tedavilerinin ardından taburcu edildi.Elazığ'da kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, acemiliklerinin kurbanı oldu. Yaralanan 57 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hastanelerden alınan bilgiye göre, Denizli'de 147 kişi, kesim sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurdu. Büyük kesiklerin dikiş atılarak tedavi edildiği hastanelerde, yaralılar yoğunluk oluşturdu.Besiciliğin yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan 196 kişi, hastanelere müracaat etti.Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla Erzurum'da, Palandöken Devlet Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, ayakta tedavi görerek taburcu edildi.Kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Iğdır'da 12, Tunceli'de 3, Kars'ta 35, Erzincan'da 27, Ağrı'da 62 ve Ardahan'da 7 acemi kasap hastanede ayakta tedavi edildi.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise kurban kesmeye çalışan 20 vatandaş, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.