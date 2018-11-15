Kurtulmuş: Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetini aydınlatmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatması gerektiğini belirterek, "Milyonlarca Müslüman eğer, 'Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda dünyaca meşhur bir adam içeriye girdi ama çıkamadı. Uluslararası bir konsoloslukta bir insanın başına bu gelebiliyorsa acaba Suudi Arabistan'a gidersem başıma ne gelir?' diye düşünmeye başlarsa ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Ama o zaman haccın da emniyeti tartışılır hale gelir" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından bir kır bahçesinde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. Konuşmasına yeryüzünün en güzel yerlerinden biri olan Aydın'ı çok önemsediklerini belirterek başlayan Kurtulmuş, Aydın'a hastane yapılması, Aydın-Denizli Karayolu ile Çıldır Havalimanı'nın hizmete açılması için çalışmalar yapacaklarını ve bunların takipçisi olacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, toplantıda Türkiye ve dünyadaki gündeme ilişkin konulara da değindi. Konuşmasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Hac emniyeti, haccın şartlarından birisidir. Yani, haccın emniyeti yoksa haccın da farz olması düşer. Milyonlarca Müslüman eğer, 'Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda dünyaca meşhur bir adam içeriye girdi ama çıkamadı. Uluslararası bir konsoloslukta bir insanın başına bu gelebiliyorsa acaba Suudi Arabistan'a gidersem başıma ne gelir?' diye düşünmeye başlarsa ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Ama o zaman haccın da emniyeti tartışılır hale gelir. Bu açıdan Suudi Arabistan'ın bu cinayeti aydınlatmasını ve Mekke ile Medine'nin bu sıfatını da kendilerine hatırlatmak isteriz" dedi.

'JEOTERMAL AYDIN İÇİN ÖNEMLİ'

Konuşmasında Aydın'da yaşanan jeotermal enerji konusuna da değinen Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Günlerdir spekülasyonlara vesile olan, maalesef yanlış anlatılan ve yanlış anlaşılan bir konudur jeotermal. Aydın'ın muazzam bir jeotermal kapasitesi olduğunu biliyoruz. Aydın, bazı yerlerde 230 dereceye kadar çıkan büyük bir ısıya sahip olan bir su kaynağına sahiptir. Bu jeotermal kaynağın özellikle günümüz dünyasında yenilenebilir enerji olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevreye uyumlu ve doğayı tahrip etmeyecek bir jeotermal kaynağına sahip olmak Aydın ve çevresi için çok önemli bir imkandır ve bir fırsattır. Özellikle büyük bir turizm potansiyeli açısından iyi kullanılması gerekiyor. Bu jeotermal kaynağının Aydın için bir zenginlik olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Buradaki jeotermal kaynaklar, asla çevreye zarar verebilecek şekilde kullanılamaz ve kullanılmasına da biz izin vermeyiz."

'ŞU ANDA DENGELEME SÜRESİNDEYİZ'

AK Partili Kurtulmuş konuşmasının ardından Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'dan sıkıntıları dinleyip, soruları yanıtladı. Yıllardan beri sanatkarlarların büyük güç kaybetttiğine dikkat çeken Algün'ün "Son yaşanan ekonomik krizin ardından sanatkarların ayakta kalabilmeleri için bir tedbir alınacık mı? Eğer böyle bir karar alınırsa çok sevineceğiz" demesi üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin genel dengelerinden kaynaklanan bir durum değil. Bazı operasyonlar sonucu kur ve faizin oynaması dış kaynaklı baskı ve saldırıdır. Çok şükür bunu bir şekilde telafi ettik ve şu anda da dengeleme süresindeyiz. Yaşadığımız bu durumu iyileştirecek ve düzeltecek bir noktaya geleceğiz. Bu süreçte en çok üzerinde durduğumuz husus tezgahı dağıttırmamaktır. Bu Türk ekonomik dalgalanmalarda eğer tezgah kapanırsa fabrikalar kapanırsa, üretim durur ve azalırsa bunun bedeli çok ağır olur. Bunun farkında olduğumuz için tezgahı dağıttırmamak için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türkiye geriye gidiş olmadı gayet iyi bir şekilde iyi bir yol alıyor."

'BELEDİYELER ESNAFLIK YAPMAYI BIRAKSIN'

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın "Büyükşehir belediyeleri esnaflık yapmayı bıraksınlar. Biz zor kanaat geçinen sanatkarlar zor durumdayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi bakkallık yapıyor, marketçilik yapıyor, minibüsçülük yapıyor, fırıncılık yapıyor, lokanta ve benzeri her şeyi çalıştırıyor. Birlik başkanı olarak çarşıya çıktığımda esnafım benim kolumu tutarak sorduğunda, cevap verecek hiçbir şey bulamıyorum. Sizden ricamız Büyükşehir Yasası'nda bu husus mutlak ve mutlak değiştirilmeli. Cumhurbaşkanımız ile bir toplantıda görüşmüştük ancak bu güne kadar hiçbir şey yapılmadı. Küçük esnaf ve sanatkara sahip çıkmasını istiyoruz" diyerek sıkıntısını dile getirdi.

Bunun üzerine ise Kurtulmuş, "Çok doğru söylüyorsunuz. Belediyeler, halka hizmet etmeye çalışsın. Belediyeler kendi işini yapsın siz esnaflar da kendi işinizi yapın" diye karşılık verdi.

Toplantının ardından Kurtulmuş, beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.