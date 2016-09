Türklerin 1071 Malazgirt savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açmasından sonra asıl mesele Anadolu’da kalmak olacaktır.Türklerin her zaman bir devleti olması, devletsiz yaşamamış olması milliyetçi tavırlarını ve devletçilik anlayışlarını perçinlemiştir. Malazgirt Savaşı ile girdiğimiz Anadolu’yu Kurtuluş Savaşı ile elimizde tuttuk. Türklerin Anadolu’dan atılması için yapılan Kurtuluş Savaşı Çanakkale ’de gerçekleşmiştir. Çanakkale her daim Türkiye Cumhuriyeti için önemli şehirler arasında kalarak, manevi değerlerini koruyarak yaşamasına yardımcı olacaktır. Çanakkale; Marmara ile Ege kıyıları içerisinde yer alan, Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan İstanbul gibi kendi adını taşıdığı Çanakkale boğazı ile ikiye bölünmüş bir şehirdir. Türkiye'nin en büyük adaları olan Bozcaada ve Gökçeada, Çanakkale iline bağlıdır.Yerleşmenin başladığı zamanlarda çanak-çömlek ile ilgilenen şehir, zamanla kendisini çanak ve çömlek alanında çok ileri düzeye taşımıştır. Şehrin yapısı ile çanak-çömlek özdeşleşince şehrin ismi Çanakkale olmuştur. 1915 senesinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Çanakkale Savaşları'na sahne olan şehir, Türklerin kurtuluş harekatına can verdiği yerdir. Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda çok cepheli girilen savaşın adıdır Çanakkale. Savaşın olduğu dönemlerde Çanakkale Haberleri değerliydi. Çanakkale haber hattı var olsa da ülkenin bulunduğu dönem içerisinde ki hal Çanakkale güncel haberler kısmında değerlendiremeyecek kadar eski oluyordu.İtilaf Devletlerinin birleşmiş orduları deniz savaşında araç ve personel zayiatı vererek mağlup olması Çanakkale boğazına geçememesine ve mağlup olmasına neden olmuştur. Yakın tarihimizde dönüm noktalarımızdan olan Kurtuluş Savaşına ev sahipliği yapan şehir şimdilerde kültürel turizm ile gündemdedir. Doğa güzellikleri ve tarihi değerleri ile oldukça zengin olmasına rağmen bölge istediği turisti çekememektedir. Turizm'e yapılmayan ya da yeterli derecede yapılmayan yatırımlar şehrin turizm açısından bir sıçrayış yapmasına engel olmaktadır. Turizm genellikle savaşın yaşandığı Gelibolu ve Truva Antik Kenti ile Asos Antik Kentine yönelik gerçekleşmektedir.Hızlı ve güvenilir haber kaynağı olan Hürriyet, kültürümüz ve manevi değerlerimiz açısından önemli bir yere sahip olan Çanakkale için İnternet sayfasında özel bir sayfa açarak son dakika Çanakkale Haberleri sunmaktadır. Hurriyet.com.tr online haber bandı ile hem mobil kullanıcılarına hem de bilgisayar okurlarına Çanakkale hakkında hızlı bir şekilde haber edinme imkanı sunar.Yer alan linkler:Çanakkale: http://www.hurriyet.com.tr/canakkale/Çanakkale Haberleri:Haber: