Kurumsal Promosyonun Amacı Nedir?

En bilinen anlamı ile promosyon, özendirme anlamını taşımaktadır. Hemen hemen her sektörede ki firmaların, karşılarında bulunan ve potansiyel müşterilerine sahip firmalara kendi şirketlerini tanıtmak amacıyla ve tanıtımın yanında kendi ürünlerini de pazarlamak amacıyla yaptıkları tanıtım faaliyetlerinin toplamına promoston denmektedir. Günümüzde şirketler kendi faaliyet alanlarına göre promosyon ürünü üretebilmekte ve hemen hemen her sektörde sayısız kurumsal promosyon ürünü bulunabilmektedir. Özellikle de reklam sektörünün de dahil olduğu promosyon ürünleri dünyası içerisinde, her çeşit firma promosyon olarak tasarlamış olduğu promosyon ürünleri kendi kurumsal kimliklerine uygun olarak düzenlemektedir. Günlük yaşantımız içerisinde kullanmakta olduğumuz pek çok ürün, promosyon olma özelliğine de sahiptir ve kullanıcılar bu ürünlere fazla dikkat etmeseler de şirketler ile markalar bilinçaltı oluşturabilmek adına sık sık bu promosyon ürünlere başvurmaktadırlar. Bu durum ise çok büyük bir reklam sektörü oluşturmaktadır. Promosyon çalışmalarında amaçlanan ise, markaya ya da firmaya ait olan bir ürünün geniş kitlelere ulaşabilecek biçimde tanıtımının yapılmasının yanı sıra o ürünün ilerleyen dönemlerde bir sürüm olarak satışının sağlanabilmesidir. Ayrıca marka değerini yükseltebilmek de promosyon sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Promosyon Çeşitleri,

Herhangi bir ürünün promosyon çalışması yapılırken yanına başka bir üründe eklenebilir. Örneğin, toptancıların belirli bir miktar ürün almaları halinde altın hediye etmeleri ya da belirli bir miktar ürün alan müşterilerine o ürünün markasının logosunun basılı olduğu kupanın promosyon olarak hediye edilmesi de başarılı promosyon çalışmalarına örnektir. Promosyon ürün ile beraber hedef kitlesine iletilmesi istenen mesaj, promosyon çalışması dahilinde olan ürün önemli bir reklam aracı olabilmektedir. Bu mesajlar, ürünün kendi reklam mesajı da olabilme özelliğini de taşımaktadır.

Promosyon Çalışmalarının Amacı,