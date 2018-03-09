Kurumsal Temizlik Firması Arayanlar

CSS Endüstriyel Temizlik Hizmetleri olarak Toplam Kalite Yönetimi sistemi ile yönetilen az firmalardan birisiyiz. Hizmet anlayışımız, kalite ve profesyonelliktir.

CSS Endüstriyel Temizlik Hizmetleri olarak Toplam Kalite Yönetimi sistemi ile yönetilen az firmalardan birisiyiz. Hizmet anlayışımız, kalite ve profesyonelliktir. Temizlikte eğitime önem veren ve ankara temizlik şirketleri arasında personel eğitim ve yönetici eğitim programlarını düzenleyen bir firmayız. Müşteri memnuniyeti için yönlendirdiğimiz tüm personeller eğitimlerini almış, yaptığı işi iyi derecede bilen kişileri yönlendiriyoruz. Hizmet anlayışında, ankara temizlik firmaları arasında, müşteri memnuniyeti ile personel memnuniyetini bir arada yürütebilen ve bu konuda başarılı olan bir firmayız. Yaptığımız bütün işlerden sonra referansımız olan firmadan resmi iş bitirme yazısını alarak hizmetimizi sonlandırıyoruz. Kurumsal hizmet anlayışında hizmet veren ve kendisine partner olarak kurumsal temizlik şirketleri arayan, her firmanın doğru adresiyiz.

Temizlik Hizmetleri

Temizlik şirketleri hizmetlerinin en önemlilerindendir. Özellikle hastane gibi kurumlarda bulaşma bulaştırma riskinin yüksek olması nedeniyle temizlik işlemlerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi büyük önem taşır. Temizlik işleminde yeni teknik ve olanaklardan yararlan olmalıdır. Böylece güvenli ve sağlıklı ortam yaratmak, iyi bir görünüm sağlamanın yanı sıra yüzeylerin ömrünü uzatmak mümkün olabilir. Bir alana tam anlamıyla temiz denilebilmesi için görünen Çil ve döküntülerin yanı sıra görünmeyen bazı kişilerin de yok edilmesi gerekir. Bu nedenle temizlik beş ana grupta incelenebilir:

Fiziksel Temizlik: Görünen toz, kir, döküntü vb. temizliği.

Kimyasal Temizlik: Yüzeylerin temizlenmesi amacıyla kullanılan çeşitli kimyasal nitelikte maddelerin yüzeylerden temizlenmesi.

Bakteriyolojik Temizlik: gözle görülmeyen, hastalık yapabilen çeşitli patojen mikroorganizmaların yüzeylerden temizlenmesi.

Osmolojik Temizlik: Ortamda kokuya neden olan görünen ve görünmeyen kişilerin giderilmesi.

Entomolojik Temizlik: Ortamda haşere olmaması için yapılan temizlik.

Temizlik işlerinin organizasyonu genellikle üç grup altında incelenebilir:

Geleneksel Yöntem: bu yöntemde iş belli bir bölgede verilen sırada yapılır, bitirilir, daha sonra başka bir alana geçilir. Bu yöntemin avantajlari; standartını yükseltir, iş tatmini sağlar, monotonluğunu önler, organizasyon daha iyi olur. Dezavantajları ise, alan uzun süre kullanım dışı kalır, bazı işler tam olmayabilir, daha çok araç-gereç gerektirmesidir.

Blok Yöntem: aynı iş aynı kişi tarafından tüm alanlarda yapılır. Avantajlari, tek bir iş olduğu için daha az giriş gerektiriyor, daha ucuzdur, organize edilen şemaya daha iyi uyar. Dezavantajları ise alan kullananlara rahatsızlık verebilir, çalışana işe monotonluk meydana getirebilir.

Ekip Yöntemi: bir alanda aynı veya farklı işleri farklı kişiler yapar. Avantajlari, araçlar ortaklaşa kullanılabilir, yardımlaşma olur, verimlilik artar. Dezavantajları ise, iş sırası ve sonrasında sorumluluk dağılımı problem oluşturabilir, çatışma ve konuşma vb. olabilir, bazı işler unutulabilir.