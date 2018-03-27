Kütüphane kurmak için bankadan kredi çekti

İstanbullu emekli gemi inşa mühendisi Kerim Erhan (54), yazları yaşadığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesine kütüphane kurmak için 33 bin lira banka kredisi çekti. Kütüphane için 4 bin yeni kitap satın alan Erhan, krediyi emekli maaşıyla ödüyor

Yaz aylarını Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçiren ve aslen İstanbullu olan iki çocuk babası, emekli gemi inşaa mühendisi Kerim Erhan, 2004 yılında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 2006 ve sonraki yıllarda sırayla Samsun’un 19 Mayıs ilçesi, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ve Kars’ta kütüphane açtı. Bu kütüphaneleri maaşından biriktirdiği paralarla ve arkadaş çevresinden aldığı destekle kuran Erhan, 2 yıl önce emekli oldu. Yazları kaldığı Ayvalık ilçesine de bir kütüphane kurmak için kolları sıvadı.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi’nin üyesi olan Kerim Erhan, Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ile görüştü. Kütüphane açma teklifini heyecanla karşılayan Başkan Özer, Derneğin kütüphane yapacak yeri olmaması nedeniyle, kendisini Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile buluşturdu. Kütüphane için yeni yapılan Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 100 metrekarelik bir alan, Kerim Erhan tarafından oluşturulacak kütüphane için ayrıldı. Erhan, ilçeye açacağı kütüphane için emekli maaşıyla ödeyeceği 33 bin TL banka kredisi çekti. Kütüphane için 4 bin yeni kitap ile birlikte masa, sandalye ve rafları satın aldı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi binasındaki kütüphanenin açılışının ise 19 Mayıs günü yapılması planlanıyor.



Yayın evlerinin kataloglarına bakarak tek tek seçtiği yeni kitaplarla dolu bir kütüphaneyi Ayvalık’a kazandırmaya hazırlanan Kerim Erhan, 14 yıl önce Ayvalık’a yaz tatiline geldiğini ve kendisini Ayvalık’ta doğmuş gibi hissederek kente aşık olduğunu belirtip, şunları söyledi:



“Şimdiye kadar kurduğum kütüphanelerin bir özelliği var. Hepsi yeni satın alınmış kitaplar ile oluştu. Hepsini özel olarak seçerek satın aldım. Seçerken, çocukların hoşuna gidebilecek kitapları tercih ettim. Sonuçta, çocukların kapısında kuyruk oluşturduğu kütüphaneler oldu. Bu tarz kütüphaneyi şimdi Ayvalık’ta kuruyoruz. Kitapları kendim kataloglardan seçerek aldım. Maalesef maddi imkânımız sonsuz olmadığı için ne kadar çok kitap alabiliriz kaygısıyla hesap kitap yaparak, çocukların hoşuna gidebileceği kitapları aldı. Ağırlıklı olarak Türk yazarların kitaplarından oluşan, Türk klasiklerine dünya klasiklerini ekleyerek çekirdek bir kütüphane kurduk. Ben maalesef zengin bir insan değilim. İki yıl önce emeklilik hakkımı kazandım. Ayvalık için kurduğum kütüphanenin finansmanını da emekli maaşımdan karşılıyorum. Ancak kütüphane bir an önce açılabilsin diye banka kredisi çekerek kitapları, masaları, rafları satın aldım. Şimdi de her ay banka kredisinin taksitlerini emekli maaşım ile ödüyorum. Ayvalık’taki gençlere, anne ve babalara bu imkânı mümkün olduğu kadar kullanabilmelerini tavsiye ediyorum. Umarım hoşlarına gider zevkle, keyifle okurlar. Bence kitaplar ve kütüphaneler bir hazine ve inşallah o hazineyi değerlendirirler” dedi.



‘KÜTÜPHANEYE TÜRKEL MİNİBAŞ ADI VERİLECEK’



ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer, Kerim Erhan tarafından kurulan kütüphaneye, ‘Ayvalık Belediyesi ÇYDD Türkel Minibaş Kütüphanesi’ adının verileceğini söyledi. Özer, “Kerim beyin yurdun çeşitli yerlerinde kütüphane kurduğunu biliyorum. Kerim bey, o kadar heyecanlı ki kitapları hemen yolladı. Bunların hepsi yayınevlerinden alınmış yeni kitaplar. Dernek olarak zaten bizim amacımız eğitim. Eğitim konusunda bize destek verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kerim bey, daha önce Karadeniz’de kütüphane açarken, Türkel Minibaş ile birlikte çalışmış, kendisini tanıyor. ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Türkel Minibaş, 9 yıl önce yaşamını yitirdi. Minibaş’ın annesini aradım. Annesi ağlayarak ‘Siz benim çocuğuma böyle bir şey düşündünüz. Bunun izni mi olur?’ dedi. Onlar da 19 Mayıs’taki açılışta burada olmayı planlıyor. Kütüphaneyi hep birlikte açacağız” diye konuştu.