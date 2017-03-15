Kuyu köpek hastalandı. Neden kimseye göstermiyorlar?

Düştüğü kuyudan 10 gün sonra kurtarılan Kuyu köpekle ilgili şok iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kuyu köpek, karantinaya alındı ve kimseye gösterilmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da bir köpek sondaj kuyusuna sıkışmıştı. 10 gün köpeği çıkartmak için çaba gösteren ekipler, onuncu günde başarıya ulaşmış, çıkartılan köpeğe de Kuyu ismi verilmişti. Kurtarıldıktan sonra Beykoz İtfaiyesi'ne verilen köpeğin hastalandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre köpek, Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'nde karantinaya alındı.
Hayvan hakları savunucusu Barış Şengün, olayı duyduktan sonra hastaneye giderek Kuyu'yu görmek istedi. Ancak Şengün, köpeğin kendilerine gösterilmediğini söyledi. Köpeğin mikrop kapma ihtimali olduğunu bu yüzden göstermediklerini söyleyen Şengün, camdan görme taleplerinin de kabul edilmediğini anlattı.
Sosyal medyada veterinerin bir canlı yayın yaptığını ve yayında Kuyu'yu öptüğünü de belirten Şengün, veteriner ile kendilerindeki virüsün farklı mı olduğunu sorarak, Kuyu'yu görememelerine tepki gösterdi.
Şüphemiz var
Kurtarma çalışmalarında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Kural da hastaneye gelerek Kuyu'yu görmek istedi.
Kural hastane önünde şu açıklamayı yaptı: "Bütün Türkiye bilmek istiyor, Kuyu'ya ne oldu? Acaba Kuyu bir dönem kullanıldı da arkadan hastalığa mı bırakıldı? Bunların hepsini soruyoruz. Tuhaf açıklamalar var. Köpeğin burada olduğu söyleniyor. Şu anda nerede olduğu belli değil. Kuyu Türkiye'nin zor günlerinde ümit olmuştu. Bütün ülke Kuyu etrafında birleşmişti. Dünya ondan bahsetti. Belki de Guinnes'e girecek bir çalışma yapıldı. Yüzlerce insan bir araya geldi" dedi ve ekledi, " Şu anda Kuyu'nun akıbetinden büyük şüphemiz var. Birbirini tutmayan ifadeler oluyor. Lütfen bize açıklayın bu hayvan ne oldu?"