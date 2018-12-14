Kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

Çorum'da rögar kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı. Saatlerce kuyuda mahsur kalan at, veterinerler tarafından tedavi edildi

Kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı
14 Aralık 2018 Cuma 16:11

Ulukavak Mahallesi Söğütlü Evler 34. Sokak üzerinde açık rögar kuyusuna düşen atın iniltisini duyan çevredekiler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süredir mahsur kaldığı düşünülen atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı kurtaramayan ekipler, belediyeden iş makinesi talebinde bulundu. Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, kuyudaki atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla halatın bağlı olduğu at, kuyudan çıkartıldı.

Vücudunda ve başında yaralar oluşan at, ayağa bir süre kalkamadı. Gelen veteriner hekimler, atı muayene edip tedavisini yaptı. At daha sonra  yine kepçe yardımıyla bir araca konularak hayvan barınağına götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuyu #at #iş makinesi
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