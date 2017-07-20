Kuzenini kurtarırken boğulan Onur'a veda

ORDU'nun Ünye ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kuzeni 9 yaşındaki Neslihan Keleş'i kurtarırken, yaşamını yitiren 22 yaşındaki Onur Korkmaz, Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Ünye ilçesi Uzunkum mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda, Onur Korkmaz, kuzeni Neslihan Keleş'in denizde çırpındığını gördü. Çocuğu kurtarmak için denize giren genç, küçük kızı suyun yüzeyine çıkardı. Çevredekiler çocuğu alıp kıyıya çıkarırken, Onur Korkmaz akıntıya kapılarak suda kayboldu. Belediye kurtarma ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu bulunan genç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Neslihan Keleş'in hastanedeki tedavisi sürerken, Onur Korkmaz, dün Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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