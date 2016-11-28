Kuzey Irak'ta 12 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 20.01-21.03 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini ve bölgede tespit edilen 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.
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