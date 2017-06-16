KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu

KYK ve PTT'nin çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) 25 personel ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden (PTT) 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı belirtilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 4 PTT personelinin aktif çalışan olduğu bildirildi.