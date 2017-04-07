Lastiği patlayan araç kanala devrildi: 2 ölü

Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu İlçesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kaza da 80 yaşındaki Gaffar ile 85 yaşındaki Zeliha Karakurt çifti öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Minehöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. C.T. yönetimindeki 46 KL 300 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp sulama kanalın devrildi. Kazada sürücü C.T. hafif yaralanırken, araçta bulunan Zeliha Karakurt ile eşi Gaffar Karakurt olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaşlı çiftin cesetledi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.