Lastiği patlayan minibüs duvara çarptı: 4 kişi öldü

Eskişehir'de lastiği patlayan bir minibüs bahçe duvarına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı

Lastiği patlayan minibüs duvara çarptı: 4 kişi öldü

Kaza Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 12.30 sıralarında Kaymaz Mahallesi'ne gelen 32 yaşındaki Serdar Demir yönetimindeki minibüsün burada lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, bölgede bulunan bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

Feci kazada 37 yaşındaki Netice Karaboğa ve 9 yaşındaki Muhammet Karaboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32 yaşındaki sürücü Serdar Demir ile 13 yaşındaki Bedirhan Karaboğa ise hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar 26 yaşındaki Mesude Demir, 25 yaşındaki Muhammet Demir, 6 yaşındaki Rabia Demir, 4 yaşındaki Berrin Demir, 2 yaşındaki Eyüp Ensar Karaboğa ve 1 yaşındaki Ömer Alparslan Demir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #kaza #ölüm #trafik kazası
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