Lavanta bahçesinde evlilik teklifi

ANTALYA'da bir bankada memur olarak çalışan 28 yaşındaki Murat Öztürk, 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Burdur'da kreş sahibi 25 yaşındaki Gülsüm Demirağ'a Isparta Kuyucak Köyü'ndeki lavanta bahçelerinde evlilik teklif etti

Murat Öztürk ve kız arkadaşı Gülsüm Demirağ lavanta bahçelerini gezmek için Isparta Kuyucak Köyü'ne gitti. Çiçek açan lavantaların arasında dolaştıkları sırada kız arkadaşının önünde diz çöken Murat Öztürk, evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, "Bu dırdırcı, huysuz adamla ömrünün geri kalanını geçirir misin?" diyerek tek taş yüzüğü Gülsüm Demirağ'a uzattı. Şaşıran Gülsüm Demirağ teklife 'evet' deyince Öztürk, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.



Murat Öztürk, "İki yıllık bir birlikteliğimiz var. Onu bir sonuca bağlamak istedik. Kuyucak lavanta bahçelerinin meşhur olduğunu duyduk. Buraya gelmek için bir bahane ürettik. Kendisinin haberi yoktu. Arkadaşlarımla bir sürpriz yaptık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah" dedi.



Gülsüm Demirağ da "Ben de heyecanlıyım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.

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