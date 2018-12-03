Led Tv Özellikleri

Gelişen teknoloji ile üstün özellikli televizyonlar üretilmiştir. Gelişmiş özellikleri bulunan Led Tv’ler, arka aydınlatma sisteminde Led teknolojisinin kullanıldığı düz panel ekranda görüntüleme şekline verilen isimdir

Gelişen teknoloji ile üstün özellikli televizyonlar üretilmiştir. Gelişmiş özellikleri bulunan Led Tv’ler, arka aydınlatma sisteminde Led teknolojisinin kullanıldığı düz panel ekranda görüntüleme şekline verilen isimdir. Lcd Tv’lerin ulaştığı son teknoloji noktasında Led Tv’ler üretilmiştir. Led Tv’lerin en belirgin özelliği ve diğer Tv’lerden farkı arka aydınlatma sistemidir. Bu Tv’lerde arka aydınlatma florasan bir lamba yerine Led lamba ile sağlanır. Bu lamba Led Tv açıldığı anda yanar ve Tv kapanıncaya dek açık kalır. Görüntüyü oluşturan piksele ışık buradan gönderilir ve kontrast farkı belli bir seviyeye ulaştığından mükemmel bir görüntü verir. Renkleri %80-85 oranında ekrana yansıtabildiğinden üstün bir renk kalitesi yakalanır.

Led Tv Avantajları

Led Tv Lcd Tv’lere göre birçok avantaja sahiptir. Led Tv’lerin en büyük özelliği olan aydınlatma sistemi büyük bir avantajdır. Led Tv arka aydınlatma sisteminde kullanılan Led aydınlatma sistemi çok az enerji tüketen bir sistemdir. Lcd Tv’lerde kullanılan florasan aydınlatma sistemine göre çok daha az enerji ile çok mükemmel bir görüntü elde edilebilir. Enerji tasarrufu sağlayan Led Tv ile elektrik faturası büyük oranda düşer. Led Tv avantajlarından biri de görüntünün çok net ve renklerin canlı olmasıdır. Tv izlemenin keyfine varacağınız kusursuz bir görünüm kalitesi sunar. Led Tv kontrast düzeyini arka ışığı ile öne çıkararak üstün bir renk kalitesi ile izleme şansı verir.

Led Tv Nereden Alınır

Led Tv’ler farklı markaların üstün teknoloji ve kalite standartları ile satışa sunuluyor. Her marka sunduğu Led Tv özelliklerine ve inç oranına uygun olarak fiyat belirler. Led Tv alacağınızda teknolojik özelliklerini karşılaştırmak, firmalara ait fiyatlar arasında en cazip fiyatı yakalamak için https://www.incehesap.com/led-tv-fiyatlari/ internet sitesinden faydalanabilirsiniz. Bu web sayfasında farklı markalara ait Led Tv’ler sunulmaktadır. Tv’nin özellikleri tüm ayrıntıları ile verilen sitede fiyat karşılaştırması yapabilmenize olanak tanınıyor. Bütçenizi sarsmadan marka özellikleri ve fiyat karşılaştırması yaparak sizin için en uygun Led Tv’yi bu adresten cazip ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz. Led Tv için mükemmel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.



