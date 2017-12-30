Leğendeki suda boğulan bebek öldü!

Adana'da annesi ev işleriyle uğraşırken, emekleyerek banyona giren Suriyeli 9 aylık Sündüs Mustafa, düştüğü leğendeki suda boğularak yaşamını yitirdi

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Vefa Mustafa, ev işleriyle uğraşırken, 9 aylık bebeği Sündüs, emekleyerek banyoya gitti. Burada su dolu leğenin içerisine düşen Sündüs bebek, boğuldu. Anne Vefa, banyoya girdiğinde kızını suda hareketsiz şekilde buldu. Bağırarak komşularından yardım isteyen Vefa Mustafa, özel araçla, özel bir tıp merkezine götürdü. Sündüs bebek, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.