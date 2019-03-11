Leke Kremi Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?

Kadın erkek fark etmeden her yaştan birey cildinin pürüzsüz, canlı ve sağlıklı bir görünümde olmasını ister.

Cilt bakımında kadınlar kendilerine erkeklere oranla çok daha iyi baksalar da erkeklerin de bu konuda dikkatli olduğu gözlenmektedir. Özellikle cilt yüzeyinde sivilce, leke gibi sorunlar cildin kusurlu gözükmesine ve kişinin ayna karşısında kendini iyi hissetmemesine neden olmaktadır. Kadınlar günlük yaşamda makyaj uygulamasına başvurarak ciltlerinde oluşan kusurların kapatılmasını sağlasa da makyajı çıkardıkları andan itibaren sorunla tekrar yüzleşirler. Bu nedenle cilt bakımında geçici değil ileriye dönük adımlar atmak çok daha önemlidir. Kadın ve erkekleri cilt kusurları arasında en çok zorlayan konuların ilki sivilce diğeri ise lekedir. Leke, cilt yüzeyinin belirli bir bölgesinde koyu ve açık görünümdeki ton farklılıklarına denir. Cilt lekeleri güneş, ilerleyen yaş, genetik faktörler, kirli hava gibi birçok nedenden meydana gelebilmektedir. Cildin pigmentini melanin denilen bir madde vermektedir. Bu melanin üretildikten sonra etrafındaki hücrelere yayılır be sayede cilt dengeli bir renk görünümü alır. Bazen bu sırada oluşan bir durumdan dolayı ben, çil, yaşlılık lekesi, doğum lekesi gibi lekeler meydana gelebilir. Günümüzde gelişen teknoloji ile herhangi bir nedenden cilt yüzeyinde ton farklılığı oluşması sonucunda leke kremleri kullanılarak cilt yüzeyinde meydana gelen pigmentasyon farklılıkların giderilmesi ve cildin yeniden ton açısından dengelenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Cilt yüzeyinde oluşan doğum lekesi gibi lekeler çok daha inatçı olup bir leke kremi ile geçmeyebilir ancak çil, güneş nedeniyle oluşan leke ya da yaşlanma belirtisi olarak meydana gelen ton farklılıkları leke giderici kremler ile giderilebilmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, lekenin ne kadar zamandır yüzeyde olduğu ve lekenin rengi de iyileşme sürecine etki etmektedir. Leke tedavisinde tek bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Kişinin cilt yapısı ve lekenin derinliğine bağlı olarak bir ya da birden fazla yöntem leke tedavisinde kullanılabilir.

Gelişen teknolojiler ile birçok farklı yöntem ile cilt yüzeyinde oluşan leke sorunlarından kurtulmak mümkündür. Leke sorunu yaşayan kişilerin önce bir uzman görüşü alarak cildindeki lekenin durumuna baktırması gerekmektedir. Çünkü bazı lekeler kremler ile giderilmeyebilir. Bu tarz durumlarda profesyonel kişiler tarafından daha güçlü etkilerde işlemler yapılabilir.

Lekenin çok daha yeni oluştuğu durumlarda leke giderici kremler etkili olabilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle güneş nedeniyle oluşan hafif lekelerde de leke giderici kremler oldukça etkili olabilir. Güneş, her ne kadar sağlığımız için önemli olsa da güneş ışınlarından gelen bazı zararlı ışınlar nedeniyle cilt yüzeyinde leke gibi sorunlar meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra güneş, cilt kanseri gibi çok daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu nedenle yaz kış fark etmeden güneş koruyucu filtreler içeren kremler kullanarak dışarı çıkmak uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Cildinizde güneş nedeniyle bir leke oluşmasına engel olmak için mutlaka güneş kremlerini tercih etmelisiniz ancak güneş nedeniyle yine de cildinizde leke sorunu oluşursa bir an leke giderici bir kreme başvurarak bu durumun giderilmesine destek vermeniz gerekmektedir. Yaşlanma ya da herhangi bir nedenden dolayı pigmentasyon sorunu yaşayan ciltlerde leke giderici kremleri tercih edebilirler ancak özellikle daha uzun süredir ya da inatçı lekelere sahip olan kişilerin farklı yöntemler uygulaması gerekebilir.

Kremlerin yeterli gelmediği durumlarda leke gidermek için yapılabilecek bazı işlemler; Kimyasal peeling, yöntemi özellikle hafif leke sorunu yaşayan kişiler için etkili bir yöntem olup leke tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ciltte soyma etkisi yaratarak 2-4 hafta arasında cilt yüzeyinde oluşan hafif leke sorunlarının giderilmesine destek verir. Uygulama profesyonel kişiler tarafından yapılmalı ve sorun giderilene kadar düzenli olarak belirtilen seanslara devam edilmelidir. Cildinde leke sorunu olan kişilere cilt uzmanları tarafından yapılan bir başka işlemde Mezoterapi’dir. Leke giderici özel ilaçlardan oluşan karışımların cilt altına enjekte edilmesi ile yapılan bu yöntem kimyasal peeling ya da lazer işlemleri ile bir arada yapılabilir. Lazer tedavileri ise leke tedavisinde, cildin en üst tabakasını soymaya yardımcı olan özel makinelerle yapılmaktadır. Renk hücrelerini hedef alan bu makineler ışık ile cildi tedavi etmeye çalışır. Lekenin tonuna ve yaygınlığına göre işlem belirlenir. Uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır.