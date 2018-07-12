Leyla'nın kıyafetleri de bulundu

Ağrı'da bayramın birinci kaybolan, 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) kıyafetleri de bulundu. Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktaya 200 metre uzaklıkta, tarlada bulunan kıyafeti, ayakkabısı ve çorapları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. ​Aydemir çifti içeri girerken, 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran'dan itibaren jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir'in, 18 gün sonra cesedi bulundu. Tarlaya ot biçmeye giden bir vatandaş tarafından köye 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunan Leyla'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

​Leyla'ya ait elbiseler ise dün akşam saatlerinde ot biçmek için tarlaya giden bir başka vatandaş tarafından, küçük kızın cesedinin bulunduğu yere 200 metre uzaklıkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede araştırma yaparak katile ulaşmak için ipucu aradı. Leyla'nın son giydiği ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları poşete konularak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Leyla'nın kıyafetlerinin bulunması aileyi bir kez daha yıktı.

KIYAFETLERİ DE DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU

Ağrı'da kaçırıldıktan 18 gün sonra 2 Temmuz günü tarlaya ot biçmeye giden bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra kıyafetlerinin de onlarca kez arandığı yerde bulunması şaşkınlık yarattı.

Leyla'nın cenazesinin bulunduğu gün basın açıklaması yapan Vali Süleyman Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söylemişti. Leyla'nın cesedinin bulunduğu günde güvenlik güçleri tarafından çevre didik didik aranmış ancak kıyafetleri bulunamamıştı. Leyla'nın kıyafetlerinin cansız bedeninin bulunmasından 9 gün sonra bulunması şaşkınlık yarattı.

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk ise dosyaya müdahil olmak için Cumhuruyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurmuş ve Leyla'nın kıyafetleri ile ilgili olarak, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" demişti.