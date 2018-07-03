Leyla'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı

18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin daha önce defalarca aranan yerde bulunması "Sonradan mı bırakıldı?" sorusunu akıllara getirdi

Leyla'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı
03 Temmuz 2018 Salı 09:46

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü (15 Haziran) Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane köyünde bulundu.

Acı haber herkesi yasa boğdu. Minik Leyla'nın cansız bedeninin daha önce defalarca aranan yerde bulunması "Sonradan mı bırakıldı?" sorusunu akıllara getirdi.


BAKAN SOYLU DA DOĞRULADI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Çocuğun hayatı bizim için önemliydi. Çocuğu gözden çıkarırlar diye endişemiz vardı. Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu. Cansız bedenine su içinde ulaşıldı. Cinsel istismar yok. Sonradan oraya koyulmuş gibi görünüyor. Çok ufak bir darp görünüyor. Otopsi sonucunda belli olacak" ifadelerini kullandı.


ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Görgü tanıklarının aktardığına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

Etiketler; #leyla aydemir #süleyman soylu
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