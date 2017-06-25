LGBTİ'lilerin Taksim'deki yürüyüşüne polis izin vermedi; 10 gözaltı

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis, "Onur yürüyüşü" yapmak isteyen LGBTİ'lilerin İstiklal Caddesi'ne girişlerine izin vermedi

"Onur yürüyüşü"ne karşı çıkan bir grup genç, İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ'lilerin arasına girdi. Bu kişiler ile LGBTİ'liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Araya giren polis, LGBTİ'lilere karşı çakan 7 kişiyi gözaltına aldı. Taksim Meydanı'nda slogan atan LGBTİ'li 3 kişi de gözaltına alındı.İstiklal Caddesi'nin tüm girişlerini kapatan polisler, grupların bir araya gelmesine engel oluyor. Sokak başlarında polis köpeklerle bekliyor. Bir sokak girişinde bekleyen bir grup polis, İstiklal Caddesi'ne girmeye çalışan bir grup LGBTİ'liyi köpeklerle kovaladı. Kovalamacada hareketli anlar yaşandı. Bir polis helikopteri de yaşananları havadan takip etti.