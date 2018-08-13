LGS'de 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek

LGS'de 1. nakil sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:16

Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yayınlandı.

LGS nakil başvuru sonuçları açıklandı. 6-10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan LGS 1. nakil sonuçları E-okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek.

Etiketler; #liselere geçiş sınavı #lgs #lgs sonuçları
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