LGS'de 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek
Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yayınlandı.
LGS nakil başvuru sonuçları açıklandı. 6-10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan LGS 1. nakil sonuçları E-okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek.