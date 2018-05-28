LGS'ye başvuramayanlar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da düzenlenecek ve isteyen adayların katılabileceği liselere geçiş sınavı için bir günlük ikinci başvuru hakkı tanıdı

LGS'ye başvuramayanlar dikkat!
28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:03

Adaylar bugün saat 16.00’a kadar başvuruda bulunabilecek.

MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran'da yapılacak. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvuru gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.”

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #lgs
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