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    • Lise öğrencisi, 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerini pazarladı

    Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde ortaokul öğrencisi 13 yaşlarındaki 5 kızın para karşılığı, kendisinden büyük erkeklerle fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan operasyonda ortaokullu kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 3 şüpheli ve onları pazarladığı tespit edilen başka bir kız gözaltına alındı

    01 Ekim 2016 Cumartesi 13:34
    Lise öğrencisi, 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerini pazarladı
    Çorlu İlçesi’ndeki bir ortaokulun öğrencisi olan 13 yaşındaki C.A. ve S.N., derste telefonla oynadıkları sırada sınıf öğretmenleri tarafından fark edildi. Telefonu inceleyen öğretmen, cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar bulunca, okul yönetimine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, telefonları incelemeye alıp, C.A. ve S.N.’i de ifadeleri için emniyete götürdü. Ortaokul öğrencisi kızlar, 17 yaşındaki Y.D. isimli kız arkadaşlarının kendilerini para karşılığı erkeklere pazarladığını ve fuhuş yaptıklarını itiraf etti. Telefonda yapılan incelemede C.A. ve S.N.’nin yanı sıra yine ortaokul öğrencisi M.C., D.B. ve M.D. adlı kızların da para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edildi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, fuhuş yaptığı tespit edilen M.C., D.B. ve M.D.’nin de ifadesini alarak operasyon düzenledi. Para karşılığı ortaokul öğrencisi kızlarla cinsel ilişkiye girdiği belirlenen 40 yaşındaki Menderes A., 23 yaşındaki Mustafa D., 17 yaşındaki lise öğrencisi A.G. ve küçük kızları pazarladığı öne sürülen 17 yaşındaki kız Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Menderes A. ve Mustafa D. tutuklanırken, Y.D. ve lise öğrencisi A.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    FUHUŞ PARASIYLA UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

    Emniyette ifade veren ortaokul öğrencisi kızlar, fuhuştan elde ettikleri paranın bir kısmıyla uyuşturucu aldıklarını ve erkeklerle 250 liraya cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

    HEPSİNİN ANNE VE BABASI AYRI

    Polis ekiplerince yapılan tespitlerde kendilerinden büyük erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye giren ortaokul öğrencisi 5 kızın, anne ve babalarının boşanmış ve ayrı yaşadıklarını belirledi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, fuhuş yapan başka kızlar olup, olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Fuhuş, öğrenci Fuhuş

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