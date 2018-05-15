Lise öğrencisi, 7 katlı binanın damından atlayarak intihar etti

Adana'da lise öğrencisi Emre Burak K. (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi, 7 katlı binanın damından atlayarak intihar etti
15 Mayıs 2018 Salı 09:45

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi Emre Burak K., evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten K., oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emre Burak K.'nın öldüğü belirlendi. ​Gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren Nurten K.'yı, komşuları teselli etmeye çalıştı.

Emre Burak K.'nın, atlamadan önce bir yakınını arayıp, "Hakkını helal et ağabey" diyerek, helallik istediği öne sürüldü. Emre Burak K.'nın cep telefonu da, düştüğü yerin yakınında parçalanmış halde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emre Burak K.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Menemen Belediyespor-Keçiörengücü: 2-1
Sonraki Haber
Taksim'deki dev Türk bayrağı yarıya indirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.