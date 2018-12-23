Lise son, sınava hazırlık yılı olacak

Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek, öğrenciler üniversite hazırlık için öğretmenler eşliğinde soru ve test çözecek. MEB'in yeni açılımı ile öğrencilerin 12'nci sınıfta devamsızlık ve sahte rapor alma gibi girişimlerden kurtaracak

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimde ders saat ve programlarını belirlerken 'üniversite hazırlık' açılımı yaptı. Yeni düzenlemeye göre lise son sınıfta ders işlenmeyecek öğrenciler üniversite hazırlık için öğretmenler eşliğinde soru çözecek. Milli E?itim Bakanlığı, ortaöğretim ders saat ve programlarını değiştirme kararı aldı. Zorunlu ders saatlerini azaltmanın yanı sıra 12'inci sınıfın da üniversiteye hazırlık yılı olarak belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla devam eden ortaöğretim müfredat ve ders programı ile ilgili çalışmanın sonuna gelindi.

Yeni çalışmaya göre ortaöğretimde öğrenciler Türkçe, Matematik, Tarih ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zorunlu temel dersler alacak. Öğrencinin okuduğu okul türü ve ilgi alanına göre zorunlu derslerin sayısında artış planlanırken diğer derslerin seçmeli olması bekleniyor.

MEB açıklama yaptı

Yeni programın en büyük değişimi ise Lise 3'üncü sınıfta müfredat tamamlanmış olacak. Öğrenciler lise son (12'nci sınıfta) üniversiteye hazırlık için okula gelecek. Öğretmenler eşliğinde üniversite sınavına uygun şekilde soru çözme, sınav konularındaki eksikliklerini giderme ile ilgili çalışacaklar. MEB'in yeni açılımı ile öğrencilerin 12'nci sınıfta devamsızlık ve sahte rapor alma gibi girişimlerden kurtaracak. MEB ayrıca 12'nci sınıfta öğrencileri okul müfredatından muaf ederken aynı zamanda aileleri de dershane ya da kurs masrafından kurtaracak. Öğrenciler, dershane ya da kursta yaptıkları faaliyetlerin aynısını okulda ücretsiz yapma imkanı bulabilecek.