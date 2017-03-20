Lisede dehşet! Önce arkadaşını bıçakladı, sonra kendisini

Rize'nin bulunan bir lisede dehşet bir olay yaşandı. Bir lise öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı, daha sonra da aynı bıçakla kendi boynunu kesti.
Olay Pazar İlçesi'nde bulunan Pazar Fen Lisesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre lise 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.K., sınıfta bir anda cebindeki bıçağı çıkardı. Bıçakla, ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklayan B.K., daha sonra da kendi boynunu kesti.
Yaralı öğrenciler, öğretmenleri ve öğrencilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Emir Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.K. ise Pazar Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi'nden, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.
ÇİFT BIÇAKLA OKULA GİTMİŞ
Rize'nin Pazar İlçesi'ndeki Fen Lisesi'nde gerçekleşen olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Dün akşam arkadaşları ile sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarda, 'Yarın okulda sınavlar iptal olacak' ifadesini kullandığı öğrenilen ve arkadaşlarının ısrarlı sorularına cevap vermekten kaçınan B.K.'nın okula çift bıçakla geldiği belirlendi. İkinci saatte, Tarih dersi işlenirken belinden ekmek bıçağını çıkaran B.K., ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan yaraladı. Olaydan sonra bıçağı sınıfa atan ve alt kata inen B.K. bu kez cebindeki çıkardığı başka bir bıçakla boynunu kesti.
Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Okulda uslu bir öğrenci olarak bilinen B.K.'nın öldürdüğü arkadaşı ile bir sorunu da olmadığı belirtildi. B.K.'nın neden böyle bir olayı gerçekleştirdiği araştırılıyor.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olayı gerçekleştiren B.K., Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Boynundan ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden B.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.