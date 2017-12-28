Liseli genç kız, parkta intihar etti!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Z.D. (17), parkta, babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti

Liseli genç kız, parkta intihar etti!

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Z.D., babasının evde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak, yakındaki çocuk parkına gitti. Burada bir süre bankta oturan Z.D., tabanca ile vücuduna ateş etti. Ağır yaralanan Z.D., çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Z.D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Z.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastanenin morguna konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #intihar
Önceki Haber
İzmir'de korkunç olay: Küçük çocuk alev alev yandı!
Sonraki Haber
İzmir'de PKK operasyonu: 43 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.