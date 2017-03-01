Liseli gencin polis tarafından vurulma anı kameralarda

İstanbul'da hırsızlık şüphesiyle gözaltındayken kaçmaya çalışınca polis memuru H.D.S.'nin kovalayıp durdurduğu liseli gençlerden Ömer Barış Topkara'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da hırsızlık şüphesiyle gözaltındayken kaçmaya çalışınca polis memuru H.D.S.'nin kovalayıp durdurduğu liseli gençlerden Ömer Barış Topkara'nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı.



Silah ateş aldı

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışan ve polis kurşunuyla ölen lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'nın vurulma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde polis memuru H.D.S. kaçarken yakaladığı Ömer Barış Topkara'nın, ensesine silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken, silahını ateşlemesi sonucu Topkara'nın vurulduğu görülüyor.Ayazağa'da yaşayan 16 yaşındaki lise 2'nci sınıf öğrencisi ve Ayazağa Spor Kulubü'nde kalecilik yapan Ömer Barış Topkara 16 Şubat günü Esenyurt'taki bir AVM'de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alındı.Birbirine kelepçelenen iki çocuğun sağlık kontrolünden sonra hastane çıkışı kaçmaya başlaması üzerine 20 yaşındaki polis memuru H.D.S., havaya iki el ateş etti.Kaçan çocuklara yetişen H.D.S.'nin Topkara'ya silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken silahından çıkan kurşunla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan polis memuru "Yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. Elim tetikte değildi" dedi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D.S adli kontrol tedbiri verilerek serbest bırakıldı.



Tutuklandı



8 aylık polis

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme, polis memuru H.D.S. hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı. Polis memuru 21 Şubat günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntüde Ömer Barış ve arkadaşının kaçtığı, sonrasında polis H.D.S. onlara yetiştiğinde çocukların durduğu, polisin Ömer Barış'ın ensesine silahın kabzasıyla vurduğunda silahını ateşlediği ve çocuğun yere düştüğü görülüyor. İzlediği görüntülere isyan eden baba Seyfettin Topkara şunları söyledi: "Vahşi bir öfkeyle hunharca saldırmış çocuğuma. Zaten yakalamışsın, silahı doğrultuyorsun, bir de vurmaya çalışıyorsun. Silah kabzasıyla vurmak bile insana beyin kanaması geçirtir. Silah patlamasa bile çocuğum başka şekilde de zarar görebilirdi. Görüntüyü izledikten sonra öfkemiz daha da arttı. O polisin en ağır cezayı alması için son nefesime kadar uğraşacağım. Böyle bir vahşet olamaz."Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'yı(16) elleri kelepçeli iken başından tabanca ile vuran 20 yaşındaki polis memuru H.D.S. mahkemedeki ifadesinde "Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve yaşadığım panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir" dedi.Henüz 8 aylık polis memuru olan H.D.S. savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Kendilerine yere yat şeklinde bağırmam üzerine yere yatmadıklarını gördüm. Şahıslardan birini sırtı bana dönüktü.Olay sebebiyle kaçmış olduklarını düşünüp bana saldırma ihtimallerinin olduğunu değerlendirdim. Sonrasında yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. O esnada silah ateş aldı. O sırada parmağım tetikte değildi."Hastanede alınan ifadesinde elinin tetikte olduğunu söylediği hatırlatılan polis H.D.S., "Elim tetikte değildi" dedi. H.D.S. ifadesinin devamında şunları söyledi: "Ben yaklaşık 8 aydır görev yapmaktayım. Mesleğim boyunca buna benzer herhangi bir eyleme müdahale etmedim. Sadece eğitim aşamasında buna benzer durumlarda ne şekilde hareket etmemiz gerektiği söylendi. Hiçbir şekilde kendilerine zarar verme kastıyla hareket etmedim. Tamamen kendilerini etkisiz hale getirmek için yaptığım hareketlerdir. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve olay esnasında yaşamış olduğum panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Olay sebebiyle pişmanım."H.D.S tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ise "Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Yine de olay nedeniyle çok pişmanım." dedi.