Liseli kızlardan 'cezaevine neden gelmedin' dayağı!

Bir süre önce hırsızlık suçunda cezavine giren Melisa K., serbest bırakıldıktan sonra kendisini cezaevinde ziyaret etmeyen arkadaşını dövdü

Olay Adana'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 17 yaşındaki Melisa K. ve 3 kız arkadaşı hırsızlık suçundan 2 ay önce tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Melisa K., daha sonra serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan Melisa K., arkadaşı Buse D.'yi Çukurova'da bulunan evlerine çağırdı.



Arkadaşının evine giden Buse D., Melisa K., 19 yaşındaki Burcu K., Özge Y. ve 16 yaşındaki Kudret B. tarafından dövüldü. Bu dayaktan sonra taraflar bir gün sonra eğitim gördükleri okulun bahçesinde karşılaştı. Buse D., bir kez daha bu kızlardan dayak yedi.



Yaralar alan Buse D., bunun üzerine durumu ailesine anlattı. Ailesi de polise giderek 4 kızdan şikayetçi oldu.



Polis, 4 genç kızı gözaltına aldı. Kızların sağlık kontrolüne getirildiklerinde gazetecileri görünce gülmeleri dikkat çekti. Kızlardan biri burada, "Cezalar bizi yıldıramaz, yaptıklarımız için pişman değiliz aklımız hala yapmadıklarımızda" diyerek bağırdı.



Dört genç kız da verdiği ifadede Melisa K.'yi cezaevindeyken ziyarete gitmediği için Buse D.'yi dövdüklerini söyledi. İfadeleri sonrası kızlar serbest bırakıldı.