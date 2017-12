Liseye geçişte yeni sistemle ilgili MEB'den yeni açıklama

Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçişte uygulanacak yeni sistem kapsamındaki mahalli yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri; tercih sırası, öğrencinin evine ve eğitim gördüğü ortaokula yakınlık olarak belirlendi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekillerine dün yaptığı sunumda, yeni liseye giriş sistemine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsayacak. Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak "Eğitim ve Kayıt Bölgeleri" oluşturuldu.



Her bölgede, her okul türünden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Ortaokul 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek. Haziran ayından önce eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak. Tercihlerin alınmasının ardından temmuz ayı sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek. Mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek. Okul türleri arasında (Anadolu lisesinden meslek lisesine, meslek lisesinden Anadolu lisesine gibi) 10. sınıfın sonuna kadar, ikamet edilen eğitim ve kayıt bölgesi kriteri göz önünde bulundurularak nakil işlemleri yapılabilecek.



Kayıtlar ilan edildikten sonra boş kontenjanlar ek yerleştirme için ayrıca duyurulacak ve aynı yöntemle tercih alınıp yerleştirme yapılacak.

TEOG sonucuna göre yerleşen ve halihazırda liselerde eğitim alan öğrenciler, yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecek.



TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Öğrenciler, haziran ayı içerisinde lise kayıt tercihlerini yapacak. Sınavsız yerleştirilecek öğrenciler tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapacak. Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacak. Öğrenciler, kendilerine sunulan bu 9 okul arasından 5 tercih yapacak. 9 okul, bütün lise türlerini (Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) kapsayacak. Öğrencilerden 9 okuldan mutlaka 5 tercih yapması istenecek.



Mahalli yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri; "öğrencinin tercih sırası", "öğrencinin evine yakınlık", "öğrencinin ortaokuluna yakınlık" olarak belirlendi. Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu söz konusu olmayacak. Pansiyonlu okullarda pansiyon yatak sayısı kadar kontenjan, il içinden farklı eğitim ve kayıt bölgelerinden tercihe açılacak. Pansiyonlu okulları tercihlerde, pansiyona en uzak öğrenciler avantajlı olacak.

Tüm yerleştirme işlemleri temmuz ayı içerisinde tamamlanacak ve açıklanacak.



Sınavla öğrenci alan liseler ise Fen, Sosyal Bilimler ve Proje okullarından oluşacak. Bu okullara, haziran ayı başında yapılan ve isteğe bağlı girilen bir sınav ile kayıt yapılacak. Sınav, sadece 8. sınıf müfredatını kapsayacak. 135 dakika sürecek sınavda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Sınav, sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. Matematik, Fen ve Türkçe testinden 20'şer soru, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testinden 10'ar soru yöneltilecek. Sınavda, 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınavla yerleştirme, yalnız sınav puanı ile yapılacak. Her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak sınavın sonuçları, yine bu ay içerisinde ilan edilecek.

Boş kontenjanlar için "ek yerleştirme" yapılacak. Örnek sorular, bu ay içerinde yayınlanacak.



Sınava giren öğrenciler, girmeyen öğrenciler ile aynı zamanda okul tercihi yapacak. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre nakil yapılabilecek.



YENİ SİSTEM NE GETİRECEK



Tüm veli ve öğrenciler ortaokula kayıtları sırasında, eğitim bölgesi içerisinde gidebileceği liseyi bilecek. Akademik çeşitlilik okullar arası rekabeti gerçekçi bir düzeye çekecek, öğrenci niteliğine dayanmadan öğretmen ve okul yöneticilerinin niteliği ile ortaya çıkan bir akademik başarı süreci gerçekleşecek.



Güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri, özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edecek. Bu tür okullar için ayrı bir kayıt süreci uygulanacak. Mahallinden meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, 10. sınıfın sonundan itibaren il genelinde spesifik bölümleri olan (Sağlık meslek lisesi, Denizcilik meslek lisesi gibi) meslek liselerine il genelinde tercihleri doğrultusunda nakil başvurusu yapabilecekler. 10. sınıfın sonunda öğrenci, alan tercihini ildeki farklı meslek liselerinden yapacak. Bu süreçte okuldaki eğitim, öğrencinin yönelimi ve tercihi dikkate alınacak.