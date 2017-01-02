Lübnanlı işadamının kızı da Reina saldırısında öldü, milletvekilinin kızı ise yaralı

İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleşen hain saldırıda 39 kişi şehit oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de ünlü iş adamının kızı çıktı

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübü, yılbaşı gecesi vahşi bir saldırıya sahne oldu. Gece kulübüne gelen eli silahlı katil, rastgele etrafa ateş açtı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında üç kişinin Lübnanlı olduğu bilgisi verilmişti. Bu kişilerden birinin ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami olduğu öğrenildi.

26 yaşında olduğu öğrenilen Rita Şami ve 26 yaşındaki Lübnanlı diğer genç Heykel Müsellem'in saldırıda öldüğü açıklandı. Hayatını kaybeden diğer Lübnanlı gencin ise 25 yaşındaki İlyas Vardini olduğu öğrenildi.Lübnan Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn, saldırı sonrası Vardini'nin ailesine acı haberi verdi.



LÜBNANLI YARALILAR DA VAR



Olay sonrası Lübnan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Saldırıda üç vatandaşlarının öldüğünü ve Büşra Düveyhi, Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı bilgisi verildi. Yaralılardan Büşra Düveyhi'nin Lübnanlı bir milletvekilinin kızı olduğu öğrenildi.



Saldırı sonrası Lübnanlı bir heyet de gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'ye geldi.



