Lunapark'ta facia: Oğlunu izlerken...

Lunapark kazalarına bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre parkta rayından çıkan 'Elma Kurdu' devrildi. Trenin altında kalan bir kişi ise hayatını kaybetti

Lunapark'ta facia: Oğlunu izlerken...

Olay Kırşehir'de bulunan bir Lunapark'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 21.00 sıralarında Lunapark'ta bulunan 'Elma Kurdu' isimli oyun treni rayından çıktı, daha sonra da devrildi. Ailesiyle birlikte lunaparka giden 43 yaşındaki Vahap Işık ise trenin altında kalarak can verdi.

Işık'ın trene 6 yaşındaki oğlu Yunus'u bindirdiği ve trenin altında oğlunu izlediği öğrenildi. 5 metre yükseklikten devrilen trenin üzerinde bulunan Işık'ın oğlu Yunus ve Bekir ve Mehmet Erdal kardeşler ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Işık'a gereken müdahaleleri yaptı ancak Işık kurtulamadı. Diğer yaralılar ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise lunaparkı kapatırken, parkın işletme müdürünü ve oyun treninin operatörünü gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lunapark #elma kurdu #park kaza #ölüm
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