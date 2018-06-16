Lunaparkta korkunç olay!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşen Murat Boz (13), öldü. Lunapark işletmecisinin gözaltına alındığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Lunaparkta korkunç olay!
16 Haziran 2018 Cumartesi 15:39

Olay, dün akşam, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle kurulan lunaparkta balerine binen Murat Boz, eğlence aracı hareket ettikten bir süre sonra yaklaşık 3 metreden düştü. Ağır yaralanan Boz, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Boz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından lunapark işletmecisi A.F.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lunapark #lunapark ölüm #tekirdağ
Önceki Haber
Patileri kesilen köpek olayında bir kişi gözaltına alındı!
Sonraki Haber
Polis köpeğe su içirdi, vatandaş görüntüledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.