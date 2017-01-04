LYS'de 'tek kelimelik cevap' endişesine açıklama

LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Demir, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek" diye konuştu.
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